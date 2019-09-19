В Томске состоится спецпоказ ленты «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры»

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В томском «Киномаксе» 1 октября состоится специальный показ самого ожидаемого арт-фильма года «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» с участием кинокритика Ады Бернатоните.

«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» (ит. Io, Leonardo, англ. Amazing Leonardo) — новый проект от создателей картин «Микеланджело. Бесконечность» и «Музеи Ватикана в 3D», ставших абсолютными лидерами бокс-офиса в своем жанре.

Новый художественно-документальный фильм, снятый в сверхвысоком разрешении 4K, представляет собой уникальное путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» — «Моны Лизы».

С помощью самых современных технологий в фильме воссозданы и другие его великие произведения и изобретения, а через удивительной силы художественные образы — раскрыта глубина личности их творца. Все стереотипы, которые бытуют в обществе о Леонардо да Винчи, развенчаны в этом амбициозном проекте, который задолго до своего выхода был назван главным арт-фильмом года.

Уникальные спецэффекты картины были представлены на 49st Giffoni Film Festival. Военные машины, анатомические исследования и монументальные творения, разработанные Леонардо да Винчи для Людовико Сфорца, — благодаря передовым методам цифрового моделирования и анимации искусство оживает на глазах.

Научным консультантом фильма выступил Пьетро К. Марани, профессор истории современного искусства Политехнического университета Милана.

Картина получила патронаж Национального комитета по празднованию 500-летия смерти Леонардо да Винчи и Научного комитета Palinsesto Milano Leonardo 500, а также патронажи муниципалитетов Флоренции и Милана. Релиз фильма проходит в рамках Европейского года культурного наследия.

В роли Леонардо да Винчи — звезда итальянского кино Лука Арджентеро. Лука начинал как телеведущий и модель, а провокационная роль в фильме «Сатурн в противофазе» Ферзана Озпетека принесла ему мировой успех как актеру. Также в фильме появляются Анджела Фонтана в роли Чечилии Галлерани, Массимо Де Лоренцо, который играет герцога Лодовико Сфорца. Голос рассказчика принадлежит Франческо Паннофино.

Показ состоится 1 октября в 19.00 в зале №3. Приобрести билеты можно здесь.

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