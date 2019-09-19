В Томске усилят меры безопасности в связи с прибытием исламских реликвий

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В дни прибытия в Томск реликвий пророка Мухаммада 21–22 сентября в городе будут усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в субботу, 21 сентября в Белую мечеть Томска из Дагестана привезут пять реликвий пророка Мухаммада, среди которых есть волос арабского праведника, его чаша, кувшин его дочери, ключ от священного Кааба. Такое событие в исламском мире Сибири произойдет впервые. Реликвии разместят в шатре во дворе Белой соборной мечети (ул. Московский тракт, 43). Поклониться святыням каждый желающий сможет с 11 часов. Организаторы мероприятия отметили, что доступ к реликвиям будет открыт круглосуточно в течение двух дней. Во дворе мечети все желающие смогут бесплатно угоститься традиционным блюдом — пловом с лепешкой и фиником.

В выходные в Томске также пройдет международный круглый стол с участием официальных лиц из нескольких стран и концерт мусульманских песен в честь празднования 105-летия Белой соборной мечети.

В обеспечении порядка на массовом мероприятии будут задействованы сотрудники полиции, частного охранного предприятия и волонтеры. Во входных зонах установят арки-металлодетекторы.

В рамках рабочей встречи было решено временно прекратить движение автомобилей с 7.00 21 сентября до 23.00 22 сентября по Московскому тракту на участке от пер. Базарного до ул. А. Иванова, в пер. Луговом от ул. Эуштинской до Московского тракта, в Кузнечном проезде от ул. Эуштинской до Московского тракта, а также будет ограничено движение на прилегающих улицах. На этих участках также будет запрещена парковка транспорта. В связи с этим томичам необходимо заранее продумать маршруты своего передвижения.

Таккже регоператору предстоит выставить здесь дополнительные емкости для сбора мусора, а «ТомскСАХ» — мобильные туалеты. Накануне подрядчик администрации Кировского района уже привел в порядок зеленые зоны по Московскому тракту. Районные администрации помогут с организацией временной торговли халяльной продукцией.

«В выходные в Томске произойдет одно из знаковых для исламского мира событий — в наш многонациональный город привезут редкие святыни. Поклониться им прибудут тысячи верующих из соседних ргеионов, предсказать точно их количество сейчас нельзя, но уже известно, что их будет не менее 20 тысяч. В связи с этим администрация вместе с правоохранительными органами должна обеспечить беспрецедентные меры безопасности, продумать все детально, чтобы религиозный праздник оставил в памяти участников только добрые воспоминания», — отметил заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

Тэги/темы: