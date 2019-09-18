Более 160 спортсменов приедут в Томск на Кубок России по гиревому спорту

18 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На соревнования, которые пройдут 20-21 сентября во Дворце зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126), приедут спортсмены из 25 регионов России. Зрители увидят выступления лидеров национальной сборной по гиревому спорту, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сборная Томской области станет самой большой по количеству участников на Кубке России по гиревому спорту: в ее состав вошли 28 спортсменов из Томска, Северска и районов области, уже не раз представлявшие наш регион на отборочных соревнованиях, всероссийских и международных стартах. Заявки на участие в Кубке подтвердили 25 сборных команд из регионов России: это свыше 160 спортсменов», — сообщил начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

В томской сборной выступят победительница первенства Европы и чемпионата России 2019 года Ольга Морозова, мастера спорта международного класса, чемпионы мира Валентин Сутягин и Дмитрий Черкашин, а также чемпион Европы Иван Черкашин.

Также наиболее многочисленные по составу команды ожидаются из Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Республики Бурятия и Санкт-Петербурга. Приедут сильнейшие спортсмены из Калужской области, Алтайского края и других регионов. После длительного перерыва на Кубке России в Томске выступит сильнейшая спортсменка мира среди девушек — заслуженный мастер спорта Ксения Дедюхина из Свердловской области.

«Сегодня Томск — это один из лидеров отечественного гиревого спорта, здесь сложилась сильная команда. То, что соревнования пройдут на высоком уровне, не вызывает сомнений. Мы видим, какую сильную поддержку оказывает и администрация Томской области», — добавил президент всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов.

Также в пресс-службе отмечают, что во время проведения состязаний будет организована онлайн-трансляция.

«Все выступления можно будет посмотреть онлайн. Комментаторами соревнований станут известный спортивный журналист Андрей Усов и томские гиревики», — сообщил первый вице-президент всероссийской федерации гиревого спорта, председатель федерации гиревого спорта Томской области Алексей Ажермачев.

Трансляция будет идти на официальном сайте соревнований.

Организаторы Кубка России по гиревому спорту — Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация гиревого спорта, департамент по молодежной политике, физической культуре Томской области и Томская федерация гиревого спорта. Соревнования проходят при поддержке Администрации Томской области и входят в план мероприятий регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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