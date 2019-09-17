Томич украл металла на 1,5 млн рублей (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого хищении железа с тепловой магистрали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 19-летний подозреваемый похитил оцинкованные листы железа с защитного покрова слоя тепловой магистрали в районе Кузовлевского тракта. Металл он погрузил в грузовик, вывез и сдал в один из пунктов приема. Сумма оцененного ущерба оценивается более чем в 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

Фото: 70.мвд.рф

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