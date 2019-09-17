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Томич украл металла на 1,5 млн рублей (ФОТО)

Криминал, Происшествия, Томские новости, украл цветной металл сдали дорого тепломагистраль Томич украл металла на 1,5 млн рублей (ФОТО)

Томские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого хищении железа с тепловой магистрали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 19-летний подозреваемый похитил оцинкованные листы железа с защитного покрова слоя тепловой магистрали в районе Кузовлевского тракта. Металл он погрузил в грузовик, вывез и сдал в один из пунктов приема. Сумма оцененного ущерба оценивается более чем в 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

Фото: 70.мвд.рф

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