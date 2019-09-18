На этой неделе в Томске стартуют осенние субботники

18 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В пятницу, 20 сентября, в Томске стартует районный этап субботника. Трудовые коллективы и жители домов в этот день наведут порядок на 242 площадках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Октябрьском районе активисты покрасят ограждения по ул. Кривой, подрежут поросль по ул. Пушкина и на Кузнечном взвозе и соберут скопившийся мусор, наведут порядок на берегах реки Ларинка в мкр. Солнечный.

В Советском районе активисты ТОСов будут работать во дворах домов по ул. Сибирская, 31, 33 и 104, Л. Толстого, 77, 4-я Заречная, 40. Подрядчики района планируют убрать мусорную свалку по ул.Красноармейской и покрасить урны по Шевченко и Киевской. К субботнику планируют присоединиться управляющие компании, обслуживающие жилой фонд в пер. Томском, по ул. Алтайской, Никитина, Колхозной, Сибирской, Украинской, Гоголя, Елизаровых, в пер.Овражном.

Прилегающие к своим офисам территории по ул. Шевченко, Елизаровых, Советской, Герцена уберут коллективы ресурсоснабжающих компаний, торговых организаций, социальных учреждений.

На территории Кировского района приоритет отдан уборке присоединенных территорий. Например, в Тимирязевском активисты будут работать на ул. Комсомольской и Путевой, в Лоскутово - по ул. Ленина. Также субботники будут организованы возле студенческих общежитий и учебных корпусов на ул. Вершинина, Ф. Лыткина, Красноармейской, Пирогова.

Студенты в этот день будут работать во всех районах Томска. Так представители Томского политехнического университета уберут Аллею Геологов по пр. Кирова, окрестности стадиона «Политехник» и бассейна на ул. Савиных.

Активисты в Ленинском районе традиционно наведут чистоту на набережной Томи. Представители ТОСов, ТСН и ТСЖ решили привести в порядок улицы – Кутузова, Алеутская, Нижне-Луговая, 5-ой Армии, Мельничная, Батистовая, Дальне-Ключевская, К. Ильмера, Набережная озера, в пер. Совпартшкольном и др.

В пресс-службе также отмечают, что общегородские экологические акции пройдут 28 сентября и 5 октября. В эти дни томичи будут наводить порядок на общественных пространствах и озеленять их, а 20 сентября и 11 октября состоятся районные субботники.

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