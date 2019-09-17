Старинный пистолет Маузер обнаружен у жителя Томской области, возбуждено дело

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали жителя Каргасокского района Томской области по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Подозреваемый незаконно хранил у себя дома пистолет иностранного производства, калибра 7,63 мм, а также 32 патрона калибра 9 мм и 34 патрона калибр 7,62 мм», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Согласно изображению, размещенному на сайте ведомства, у жителя Томской области изъяли немецкий самозарядный пистолет «Маузер К96» образца 1896 года, который применялся в Первой и Второй мировых войнах, Второй англо-бурской войне; Гражданских войнах в России, Испании и Китае; Японо-китайской войне и войне во Вьетнаме. Он стоял на вооружении Германии, Российской империи, СССР и Китая.

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