На шестой встрече CreativeMornings Tomsk расскажут, как не бояться творить

18 сентября 2019 / Фото: Алина Малютена

В пятницу, 27 сентября, в 8:30 в Santa Monica stereo cafe (улица Кулёва, 26) пройдет 6-я лекция-завтрак CreativeMornings Tomsk. Тема месяца — Muse (муза). Спикером выступит Дарья Белкина — томская художница и преподаватель рисования.

На встрече Даша поделится своим опытом работы над разными иллюстраторскими проектами, раскроет некоторые фишки, которыми она пользуется в работе, а также расскажет о том, где черпает вдохновение.

Дарья закончила Томский государственный педагогический университет, и с радостью занимается преподаванием уже 4 года. С продвинутыми иллюстраторами художница делится знаниями на своем YouTube-канале. По выходным Даша преподает детям в изо-студии, а в остальное время занимается своими проектами, в числе которых — #PLANME — серия планеров и ежедневников, цель которых — сделать его обладателя не только более организованным, но и помочь ему обзавестись парой полезных привычек.

Послушать лекцию Даши, выпить кофе и пообщаться с творческими профессионалами можно будет пятничным утром 27 сентября. Приходите!

Вход бесплатный. Но необходима регистрация по ссылке: https://creativemornings.com/talks/380-5157

Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести четвертую встречу CreativeMornings Tomsk:

— городской журнал «Томский Обзор»;

— екатеринбургское издательство TATLIN — книги, журналы, события по архитектуре, искусству и дизайну; — производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;

— стильное заведение с интернациональной кухней Santa Monica stereo cafe;

— главная образовательная медиаплощадка Сибири — Высшая школа журналистики ТГУ.

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