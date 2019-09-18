В Томске из-за нарушений приостановили работу детского сада №72

18 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские судебные приставы приостановили работу детского сада №72 на 30 суток. Причиной стали выявленные здесь нарушения санитарно-эпидемиологических правил СанПиН, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В ходе неплановой выездной проверки специалисты Роспотребнадзора выявили 10 нарушений.

«Имеются дефекты кухонного инвентаря (зазоры на разделочных досках); суточные пробы находятся в посуде с неплотно закрывающимися крышками; отсутствует суточная проба для детей с диетическим питанием; нет емкостей с крышками для замачивания и дезинфекции игрушек. Кроме того, в одной из групп для детей используются четырехуровневые кровати, что не соответствует требованиям СанПиН; не представлены сведения о профилактических прививках ряда сотрудников», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения нарушений было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которое рассмотрел Кировский районный суд. Изучив представленные Управлением Роспотребназдора доказательства нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 30 суток.

Сотрудники межрайонного отдела судебных приставов незамедлительно выехали в детский сад и ознакомили руководителя учреждения с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Также руководство было предупреждено об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. На момент приезда судебного пристава дети в дошкольном учреждении отсутствовали. Пристав опечатала двери детского сада, оставив один из входов открытым, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений.

Исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено досрочно в случае устранения нарушений, послуживших основанием для назначения наказания.

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