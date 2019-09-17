Жителей Томской области задержали в Новосибирске за инсценировку ДТП и вымогательство 2 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Новосибирские полицейские задержали двух жителей Томской области 35 и 39 лет, подозреваемых в мошенничестве, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, 11 сентября в Центральном районе Новосибирска на улице Семьи Шамшиных подозреваемый инсценировали ДТП: один из них выдал себя за пешехода, якобы задетого автомобилем, второй, находившийся за рулем автомобиля, догнал жертву — водителя дорогостоящего внедорожника — и сообщил ему о ДТП.

«Пешеход» потребовал от водителя 2 млн рублей в качестве компенсации за якобы поврежденные в ДТП дорогостоящие часы, подтвердив стоимость ремонта звонком по телефону якобы в сервисный центр.

«После получения части требуемой суммы — 100 тысяч рублей — подозреваемый договорился с потерпевшим о том, где и когда он сможет получить оставшуюся сумму. Потерпевший, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых задержали в тот же день, один из фигурантов оказал сопротивление, применив газовый баллончик.

По факту покушения на мошенничество, совершенного группой лиц в особо крупном размере, следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Также в отношении одного из задержанных, 35-летнего ранее судимого мужчины, следственными органами СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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