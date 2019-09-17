В Томске «потушили» пожар в ТЦ «Манеж» (ФОТО)

17 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 17 сентября, в Томске прошли учения в торговом центре «Манеж» на ул.Берина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По замыслу, произошло возгорание в одном из магазинов одежды на втором этаже. В торговом центре сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 130 покупателей и работников центра. Специалисты газодымозащитной службы приступили к проверке помещений на наличие людей.

Один из посетителей оказался отрезан от путей эвакуации. Пожарные вывели его на улицу с помощью специального спасательного устройства. Еще одного человека спасли по автолестнице с крыши здания.

Условный пожар был ликвидирован в течение двадцати минут на площади 20 квадратных метров. В учениях было задействовано 9 единиц техники и 42 человека личного состава.

«Основная цель проведенных учений — это изучение объекта в оперативно-тактическом отношении, отработка практических действий личного состава пожарных подразделений, обслуживающего персонала по организации эвакуации людей из помещений торгового центра, отработка порядка взаимодействия администрации объекта, служб жизнеобеспечения и представителей федеральной противопожарной службы», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Томской области Максим Козлов.

После практической части был проведен детальный разбор тренировки, в ходе которого была дана оценка действиям всех участников пожарно-тактических учений.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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