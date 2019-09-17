Фонд управления целевым капиталом Томского краеведческого музея получит 5 млн рублей из фонда Потанина

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2019 // Фото: Museum.tomsk.ru

Фонд управления целевым капиталом Томского областного краеведческого музея «СИБИРЯКОВ» стал одним из 5-ти победителей конкурса Сколково и получит 5 миллионов рублей от Владимира Потанина. Также, ещё один представитель учреждения получит образование в Сколковской школе.

Как сообщают в музее, Фонд Целевого Капитала «СИБИРЯКОВ» стал одним победителей конкурса на обучение по новому циклу программы повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», которая реализуется в партнёрстве с Московской школой управления Сколково.

ФЦК (Фонд Целевого Капитала) - один из инструментов позитивных изменений сущности и направлений работы Томского областного краеведческого музея, возможность стать востребованнее для сложившихся и новых целевых аудиторий , реализовать масштабные и интересные проекты, сейчас, например, музей вместе с партнерами и посетителями активно осваивает «Музейный сад». А начало этому движению было положено проектом музея «Сибиряки вольные и невольные» ещё в 2013 году на грантовые средства программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда Владимира Потанина. В этом году проект вошёл в пятёрку победителей конкурса, проведённого среди вузов, музеев и других некоммерческих организаций РФ. Основная цель проекта – переосмыслить прошлое и помочь человеку понять взаимосвязь между своей жизнью и историческими событиями. Руководитель проекта – Святослав Перехожев.

Также в этом году к обучению в школе Сколково приступит Денис Загоскин, заведующий научно-методическим отделом Томского областного краеведческого музея. Программа повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» направлена на формирование у участников единого видения и стандартов в области создания и управления целевыми капиталами на основе лучших российских и международных практик. Лучшие выпускники программы традиционно получают поощрительные взносы в эндаументы своих организаций от Фонда Потанина.

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