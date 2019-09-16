Ночью в Колпашеве подожгли Lexus

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 17 сентября, в городе Колшашево был совершен поджег автомобиля Lexus RX-330, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 2.00 у дома по ул.Обская, 1. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские ищут поджигателя, проводятся следственные действия.

Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области по номерам телефонов: 8(38254)79286, 8(38254)52879, 89993160071.

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