В Петропавловском сквере Томска появятся «живая» изгородь и садовые диваны

17 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Благоустройство общественного пространства в этой части Советского района у Петропавловского собора проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект разработал коллектив ТГАСУ, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Петропавловский сквер расположен на пересечении улиц Тверской и Алтайской. Здесь есть детская игровая площадка, прогулочные дорожки и места для тихого отдыха. Рядом — жилые дома, школа № 4, храм и административные здания. Этот сквер окружен транзитными проездами с двух сторон, что делает его доступным и хорошо просматриваемым. В сквере есть деревья и кустарники, но нет газонов, а пешеходные дорожки с твердым покрытием нуждаются в ремонте.

На встрече в департаменте дорожной деятельности и благоустройства томичи предложили сохранить существующую детскую площадку на прежнем месте, но на время благоустроительных работ законсервировать ее. По итогам обсуждений было решено изменить трассировку дорожек со стороны школы, провести санитарную обрезку зелёных насаждений, высадить «живую» изгородь со стороны проезжей части с двух сторон и обустроить клумбы для многолетних цветов. Планируется вымостить дорожки декоративной плиткой, установить скамейки, садовые диваны и бордюры. Все эти работы подрядчик городской администрации выполнит в этом году.

Тэги/темы: