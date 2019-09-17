Томские врачи спасли жизнь и сохранили способность ходить велосипедисту, попавшему под поезд

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2019 // Фото: Область здоровья

Команда специалистов Больницы скорой медпомощи (БСМП) Томска сумела не только спасти жизнь велосипедисту, который попал под поезд в июне, но и сохранить ему способность самостоятельно передвигаться, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения во вторник.

«Мужчина был госпитализирован с множественными переломами ребер, повреждением легких, закрытой травмой живота с повреждением внутренних органов, нестабильным повреждением тазового кольца, переломом основания черепа, тяжелой черепно-мозговой травмой, в состоянии шока III степени», — говорится в пресс-релизе.

Над спасением мужчины трудились травматологи-ортопеды, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, которым удалось спасти жизнь пациента и избежать тяжелых последствий для здоровья — при выписке он мог передвигаться самостоятельно даже без помощи ходунков.

Пациент проходил лечение в течение 42 дней, за это время ему сделали семь операций. Сейчас он находится на амбулаторном долечивании, реабилитацию корректируют специалисты БСМП.

Как сообщалось, 21 июня 2019 года пригородный поезд Томск-2-Тайга сбил мужчину на велосипеде на регулируемом железнодорожном переезде 78 км, рядом со станцией Томск-1.

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