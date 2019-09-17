Томичей приглашают принять участие в «Кроссе нации-2019»

17 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 17 сентября, в Томске стартовала регистрация для участия во всероссийской акции «Кросса нации — 2019», сообщает пресс-служба администрации города.

21 сентября на лыжной базе «Метелица» (ул. Королева, 13) пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации-2019»​.

В программе — VIP забег и участников на 1 км без учета времени, старт для девочек и мальчиков на 1 км, старты для юношей, девушек, мужчин и женщин на дистанции в 4, 6, 8 и 12 км.

Для желающих сдать нормативы комплекса ГТО будет проведен прием испытаний по дисциплинам «передвижение по пересеченной местности на 1 км», «кросс на 2 км по пресеченной местности» и «кросс на 3 км и на 5 км».

Комиссия по допуску участников будет принимать заявки в управлении физической культуры и спорта администрации Томска (ул. Белозерская, 24, 3 этажа) 17, 18 и 19 сентября с 16:00 до 19:00 часов.

Заявки на участие в массовом забеге без учета времени предоставляются в формате Exel на электронный адрес: matrosov@admin.tomsk.ru в срок до 18.00 часов 19 сентября.

Тэги/темы: