В Томске проводят проверку по факту обнаружения тела в сгоревшей машине

17 сентября 2019 / Томский Обзор

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в ходе тушения возгорания ВАЗ-21013, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе проверки удалось установить, что 27-летний томич в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения в собственном автомобиле, непригодном для эксплуатации после произошедшего ранее ДТП. ВАЗ был припаркован у дома погибшего.

Утром в автомобиле произошло возгорание, во время которого было обнаружено тело мужчины.

«В салоне автомобиля обнаружен сотовый телефон, подключенный через зарядное устройство к аккумулятору, на котором имеются следы термического воздействия. Предположительной причиной возгорания автомобиля стало замыкание электрического оборудования. По предварительным данным мужчина скончался от отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями проведены осмотры места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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