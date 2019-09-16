В Томске откроется киноклуб «Зачем нужны художники?»

В пятницу, 20 сентября, в 318 аудитории Главного корпуса ТГУ стартует цикл показов художественных и документальных фильмов про современных художников, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.



«Мы живем в эпоху, когда художником может называться каждый. Спасибо новым технологиям! Если так, то зачем тогда вообще нужны художники? Возможно, это один из главных вопросов современной культуры? В рамках киноклуба Галереи «В Главном», мы будем смотреть и обсуждать фильмы, посвящённые самым значительным и противоречивым фигурам современного искусства — Фриде Кало, Марку Шагалу, Каземиру Малевичу, Марину Абрамович и др.», - говорится в сообщении.

Вместе с патриархом томского авангарда — художником, педагогом, членом Союза Художников России — Петром Гавриленко, участники киноклуба попытаются понять, как сегодня изменились представления о нужности искусства.



Первый кинопоказ пройдет будет посвящен Марселю Дюшану, который считается одним из самых влиятельных художников 20 века. Гости увидят фильм «Спираль времени. Обнажённая, спускающаяся по лестнице».



А 27 сентября участникам клуба покажут ленту «Модильяни» — о знаменитом художнике из Италии, который успел за свою недолгую драматичную жизнь оставить яркий след и большое художественное наследие. Немецкий художник Людвиг Мейднер назвал его «последним истинным представителем богемы».

Показы будут проходить по пятницам в 18:30 в 318 аудитории в холле ИИК Главного корпуса ТГУ. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Ведущие киноклуба: культурологи Анастасия Куклина и Александра Преснякова.

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