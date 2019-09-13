Томский госуниверситет запускает четыре программы для обучения предпенсионеров

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Томский госуниверситет запускает четыре программы обучения граждан предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс. Томичи, которым осталось до пенсии пять лет, смогут научиться технике лазерной гравировки, работать с электроникой, разрабатывать мобильные приложения и проводить экскурсии. Это даст им возможность получить новую востребованную работу и даже открыть свой собственный бизнес.

Как сообщает пресс-служба вуза, Томск стал одним из 7 пилотных субъектов РФ по запуску «коротких программ» обучения граждан старшего поколения по международным стандартам. К разработке таких программ специалисты университета приступили минувшим летом, а сейчас уже ведут набор профильных групп. граждан предпенсионного возраста, инициированных Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Сейчас мы составляем письма нашим компаниям-партнерам, о такой возможности переобучения своих сотрудников. Оно будет бесплатным как для работодателей, так и для самих обучающихся — это стало возможным за счет того, что WorldSkills Russiавыиграла соответствующий тендер Федеральной службы по труду и занятости РФ в рамках национального проекта „Демография“. Так что все финансирование таких программ будет идти из федерального бюджета», — рассказывает специалист отдела практик и трудоустройства учебного управления ТГУ, менеджер проекта WorldSkills Александр Петелин.

До конца 2019 года факультеты ТГУ готовы приступить к переобучению 39 граждан предпенсионного возраста. При этом занятия по направлениям «Разработка мобильных приложений», «Организация экскурсионных услуг» и «Электроника» начнутся уже этой осенью, а занятия по компетенции «Лазерные технологии» стартуют в начале 2020 года.

«У нас компетенции подобраны так, что люди предпенсионного возраста могут их освоить достаточно легко. Например, электроника предполагает, в основном, работу с паяльником. В организации экскурсий важен навык увлекательного преподнесения информации, который у людей старшего поколения наверняка имеется. В лазерных технологиях специалисты будут обучать гравировке, и тут главное — усидчивость и точность, а не большой багаж знаний. Самая сложная компетенция — разработка мобильных приложений. Тут мы ориентируемся на преподавателей техникумов и учителей школ, у которых уже есть навыки работы с ПО», — отмечает Александр Петелин.

Проводиться занятия будут на площадках факультетов ТГУ — в том случае, если группы окажутся небольшими. Но если на какую-то компетенцию от одной компании подаст заявки большое количество людей, то, возможно, будет организован выезд специалистов непосредственно на место их работы. Возможна и индивидуальная запись на обучение, в том числе для неработающих граждан. Изначально это будут курсы повышения квалификации, рассчитанные на 72 часа, то есть ориентированные на людей смежных специальностей. Однако в дальнейших планах университета — внедрить курсы профессиональной переподготовки, более длительные, в 244 часа.

Обучение по программам осуществляют опытные эксперты ТГУ и Союза WorldSkills, в том числе сертифицированные и международные эксперты, менеджеры компетенций и тренеры национальной сборной РФ на WorldSkills.

В зависимости от категории граждан, записавшихся на программы, обучение будет организовано с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности, частично с применением дистанционных технологий. В конце обучения всем его участникам предстоят практико-ориентированные экзамены, которые будут принимать независимые эксперты.

По словам генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, «программы Ворлдскиллс, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда или даже вовсе „перезагрузить“ свою личную карьеру».

При успешном прохождении курсов обучающийся помимо сертификата о повышении квалификации получит «Скиллс Паспорт» — новый, но уже признанный ведущими компаниями страны сертификат, подтверждающий уровень освоения тех или иных профессиональных умений человека.

Записаться на предложенные программы обучения люди предпенсионного возраста могут на сайте.

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