Получивший условный срок за коррупцию экс-глава томского МВД не стал обжаловать приговор

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Приговор в отношении бывшего главы управления МВД по Томской области, предполагающий 8 лет условного заключения, вступил в законную силу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителей Ленинского районного суда.

«Каких-либо жалоб на приговор (Игорю — прим.ред.) Митрофанову в установленный законом срок не поступало. Следовательно, приговор вступил в законную силу», — сообщили в Ленинском районном суде Томска.

Митрофанову инкриминировали ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), ч.1 ст.285, ч.1 ст.159.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при получении выплат), дела возбудили по материалам управления ФСБ по Томской области.

По версии следствия, полицейский с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от предпринимателя взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн рублей его близким родственникам и знакомому за общее покровительство и попустительство по службе, а также незаконные действия и бездействие.

Кроме того, с августа 2014 года по 2016 год Митрофанов не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности предпринимателя.

В марте 2017 года Митрофанов предоставил в УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера, в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 200 тыс. рублей.

29 августа Ленинский районный суд Томска приговорил Митрофанова к 8 годам колонии условно, штрафу 6 млн 475 тыс. рублей и запрету занимать должность в органах внутренних дел на 5 лет.

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