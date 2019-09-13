В Томске двое погибли при пожаре в садовом домике

13 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 13 сентября, в Томске в СНТ «Светлячок» загорелся одноэтажный дощатый садовый дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Луковой поступило в 3.22. К приезду пожарных дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Возгорание удалось ликвидировать к 6.00. В результате у бани обгорели стены снаружи, сгорел навес. Садовый дом сгорел полностью. Общая площадь пожара составила 70 кв.метров.

В доме пожарные обнаружили тела двоих мужчин. Их личности, как и причина возгорания, устанавливаются.

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