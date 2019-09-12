В Томске на пр.Ленина и ул.Учебной заработали новые светофоры

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Накануне в Томске начали работу новые светофоры на пересечении проспектов Кирова и Ленина, а также улиц Учебной и Котовского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для каждого из них специалисты городского отдела организации дорожного движения определили оптимальный режим работы. Так, на пересечении двух проспектов зеленый сигнал для автомобилей будет гореть 15 секунд, для пешеходов – 25 секунд, а на пересечении улиц Котовского и Учебной 32 и 15 секунд соответственно.

Ранее заработал светофор на пересечении улиц Лазарева и Иркутский тракт.

Установка новых светофоров в местах концентрации ДТП или на потенциально опасных участках - одно из мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вблизи всех новых светофоров установили необходимые дорожные знаки на желтом люминесцентном фоне, барьерные ограждения и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

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