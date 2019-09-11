Томичи сдали почти три тонны старых батареек

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Почти три тонны старых батареек сдали томичи в рамках федеральной экоакции «Неделя сбора батареек с Duracell». Контейнер, находившийся в Томске в течение недели, отправился в Кемеровскую область.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за шесть дней экологической акции томичи почти полностью наполнили приемник: по итогам взвешивания в нем оказалось 2,7 тонны старых элементов питания. Вся эта масса будет переработана на вторичное сырье на заводе в Челябинске.

Одними из самых активных участников акции стали ученики 49-й школы города Томска. Вместе с родителями и педагогами они за полтора года собрали более 200 килограммов батареек.

«Зарядные устройства содержат токсичные химические вещества, попадая на полигоны, они вымываются из почвы дождями, проникают в грунтовые воды, а в жару испаряются. Это наносит непоправимый вред окружающей среде, а переработка батареек напротив — приносит большую пользу на производстве», — пояснила преподаватель 49-й школы Елена Лысакова.

Сбором батареек ребята занимаются с 2012 года. Идею предложил один из учеников школы. Теперь в каждом классе стоят бутылки-контейнеры, а для детей проводятся пятиминутки о вреде выброшенных батареек.

В рамках всероссийской экологической акции специальные контейнеры побывают в 35 городах России. В проекте помимо Томска уже приняли участие Сочи, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Саранск, Ульяновск, Воронеж, Краснодар и другие города.

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