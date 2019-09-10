Стартовал фотодокументальный проект «Томск. Карта историй»

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2019 // Фото: Instagram.com/tomsk.karta_history

Проект, посвященный истории деревянных зданий города, их жителям, обычаям и традициям, впервые стартует в Томске. Фотографы и журналисты, которые примут участие в нем, в течение целого года будут собирать уникальные рассказы об исторических домах и их обитателях, сообщают организаторы.

«Практически в каждом жилом деревянном здании можно встретить старожила или целые семьи, связанные с Томском, его развитием и особенностями. Именно они и станут главными героями проекта. И каждый из них рассказывает свою историю о доме или семье, любимом городе и жизни в нем», — говорится в сообщении.

Предполагается, что будет создан специальный сайт, на котором будут размещены фото- и видеоматериалы, а также тексты. В течение года проект соберет 60 историй о жителях деревянных домов.

Проект «Томск. Карта историй» — это образовательная площадка для фотографов, желающих совершенствоваться в документальной фотографии и фотожурналистике. Благодаря привлечению к участию в проекте известных российских фотографов, для томских профи будет задана определенная творческая планка, даны современные методы и инструкции о том, как наилучшим образом через документальную фотографию может быть раскрыта тема сохранения исторического наследия города.

Первая публичная встреча и старт образовательной части проекта «Томск. Карта историй» состоится 19 сентября в 19.00 на Факультете журналистики НИ ТГУ (пр.Ленина, 66).

Партнерами «Карты историй» выступили Областной Краеведческий музей им. М.Б.Шатилова, Факультет журналистики НИ ТГУ, а также информационный портал «Томский обзор».

Проект «Томск. Карта историй» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году и реализуется творческой командой «Академии Фотографии».

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