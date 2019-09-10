В Томске отремонтируют перекресток Нахимова-Ленина

10 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Средства, сэкономленные в результате торгов по нацппроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направили на ремонт дороги на пересечении пр.Ленина и ул.Нахимова, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на объекте работают бригады «Томской строительной компании». Им предстоит устранить колеи и привести в порядок проезжую часть на площади почти 2 тыс. кв. м. Строители уже отфрезеровали дорожное покрытие, при благоприятных погодных условиях в ближайшие сутки они уложат два слоя асфальта.

«Что касается Т-образного участка у Лагерного сада, то его состояние вызывало немало нареканий у горожан – колеи и выбоины появились на проезжей части и препятствовали безопасности движения. Именно поэтому мы приняли решение провести здесь ремонт безотлагательно, используя средства экономии», - отметил мэр Иван Кляйн.

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