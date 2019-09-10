Капитан теплохода в Томской области получил реальный срок за хищение 1,4 тонны дизтоплива

10 сентября 2019 / Алена Кардаш

Томский районный суд приговорил к 3 годам 2 месяцам колонии экс-капитана речного судна за хищение дизтоплива, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что в начале навигации обвиняемый слил вверенное ему судовое топливо в объеме 1,4 тонны и договорился с покупателем о продаже похищенного имущества.

За реализацию топлива капитан намеревался получить 27 тысяч рублей. Сотрудники транспортной полиции задержали его с поличным у бензовоза, в который было перелито горючее.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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