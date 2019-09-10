Четыре лесных пожара ликвидировали в Томской области в выходные

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

За выходные в Томской области ликвидировано четыре лесных пожара. Их общая площадь составила 0,38 га. Еще три пожара локализованы на площади 0,74 га, сообщает пресс-служба обладминистрации

Все возгорания обнаружены на территории Верхнекетского лесничества. По условиям погоды класс пожарной опасности в лесах Томской области увеличился до 2,9 балла из пяти, сейчас на территории региона наблюдается средняя пожарная опасность.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 162 лесных пожара на общей площади 1645,58 га при средней площади одного возгорания 10,15 га. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (38 лесных пожара), Томском (35) и Первомайском (19) районах. В течение первых суток было ликвидировано 149 лесных пожаров. 145 из них потушены в наземной зоне применения сил и средств, 15 – в авиационной зоне и два — в зоне контроля.

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