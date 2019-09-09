Участники областного чемпионата собрали 600 кг мусора в районе Речного вокзала (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

В ходе студенческого этапа IV Чемпионата Томской области по спортивному сбору мусора в Томске навели порядок на набережной Томи в районе Речного вокзала, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У соревнованиях приняли участие 15 команд. За час они собрали с территории набережной 576 килограммов мусора, четверть из которого неразлагающийся пластик, а также более 340 килограммов стекла. Отсортированные отходы отправлены на переработку.

Лидером чемпионата стала команда Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, собравшая 108 килограммов мусора. На втором месте — Геолого-географический факультет ТГУ (77 кг), на третьем — Томский механико-технологический техникум (43 кг).

«Мы наблюдаем снижение количества собранного мусора в общественных местах по сравнению с прошлым годом, хотя участников чемпионата становится больше. И это говорит о росте экологической ответственности томичей», — подчеркнула директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунёва.

14 сентября пройдет второй этап IV Чемпионата по спортивному сбору мусора, в рамках которого встретятся организации Томской области. Заявки на него подали более 10 команд.

Фото: Tomsk.gov.ru

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