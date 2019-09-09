Мэр города Стрежевой в Томской области вновь сохранил свой пост

9 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Мэр городского округа Стрежевой (Томская область) Валерий Харахорин по итогам прошедших выборов сохранил свой пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облаадминистрации.

«Стрежевчан с избранным мэром! Нас очень впечатлил Валерий Харахорин. Десять лет отработал на посту мэра Стрежевого, избран на новый пятилетний срок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Стрежевого агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что главу впервые выбирали депутаты городского округа, а не жители.

«Из 18 присутствующих депутатов 16 проголосовали „за“, двое — воздержались. Валерий Михайлович вступит в должность 11 сентября», — сказал представитель пресс-службы.

По данным горадминистрации, конкуренцию Харахорину составлял кандидат от ЛДПР, предприниматель Петр Дмитраков.

Харахорин родился 7 ноября 1956 года в Казахстане в селе Мерке. В 1974 году он поступил в Томский государственный университет, через пять лет по распределению приехал в Стрежевой. С 1991 по 2005 годы возглавлял налоговую инспекцию Стрежевого, после чего он стал депутатом местной думы, с 2009 года является мэром городского округа. В 2014 году Харахорин выиграл выборы, набрав 85,56% голосов избирателей при явке 28,43%.

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