В Томске маршрутка врезалась в фуру, трое пострадали (ФОТО)
9 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 9 сентября, в Томске маршрутный ПАЗ столкнулся с припаркованным автофургоном, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 7.25 на пр.Фрунзе, 27. По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса допустил столкновение с припаркованным грузовиком.
В результате ДТП 3 пассажира автобуса с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: 70.мвд.рф
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