В Томске маршрутка врезалась в фуру, трое пострадали (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 9 сентября, в Томске маршрутный ПАЗ столкнулся с припаркованным автофургоном, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.25 на пр.Фрунзе, 27. По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса допустил столкновение с припаркованным грузовиком.

В результате ДТП 3 пассажира автобуса с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: 70.мвд.рф

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