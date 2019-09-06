В Томске на Карташова, Дзержинского и Кирова работает поливомоечная техника

Сегодня днем механизированные звенья, в состав которых включены автомобили Johnston, будут выведены на участки улиц Карташова, Дзержинского, Тверская, Киевская, Герцена, Красноармейская, пр. Кирова, Фрунзе, в пер. Нечевский и др. Они помоют проезжую часть, очистят ее от пыли, мусора и песка.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего в дневной смене МБУ «ТомскСАХ» планирует использовать почти 40 единиц специализированной техники.

Барьерные ограждения будут мыть в Октябрьском районе - по улицам Пушкина и Клюева. Технику Dulevo задействуют в очистке тротуаров по ул. Дзержинского( на участке от ул. Карташова до пер. Нечевского).

В рамках селекторного совещания в администрации Томска главы районных администраций доложили о работе подрядчиков в четверг по содержанию территории – преимущественно они наводили порядок на площадках Дня томича. Кроме того, перед ними поставлена задача по своевременной уборке мусора из урн во время праздничных мероприятий.

За прошедшие сутки на полигон было доставлено 24 тонны уличного смета и 7 тонн мусора в мешках.

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