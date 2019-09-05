Обновленная набережная Ушайки (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: Владимир Дударев

На днях в Томске открыли доступ к обновленной набережной реки Ушайки, ремонт которой начался в конце 2014 года.

Предполагается, что официальное открытие площадки состоится завтра, 6 сентября. Здесь пройдет концерт симфонического оркестра, также приуроченный к юбилею региона.

Напомним, реконструкция набережной Ушайки является частью более масштабного проекта «Томские набережные», который предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной Томи, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус.

Подрядные работы на набережной Ушайки ведет петербургская строительная компания «СПб-гранит».

Фото: Владимир Дударев

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