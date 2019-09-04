В Томске из-за неисправной гидравлики мусоровоза пострадал маршрутный ПАЗ

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 5 сентября, в Томске произошло ДТП с участием КамАЗа и маршрутного ПАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.50 на ул.Иркутский тракт, 194б. По предварительным данным, из-за технической неисправности, у автомобиля КАМАЗ произошло самопроизвольное опускание гидравлического механизма. В результате маршрутке, остановившейся на остановочном комплексе для посадки и высадки пассажиров, причинен материальный ущерб.

В результате происшествия люди не пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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