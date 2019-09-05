Томичам предлагают проверить знания о Томске, ответив на 415 вопросов

5 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томичи могут провериться свои знания о Томске. Соответствующая викторина, приуроченная к юбилею города, стартовала на официальном сайте мэрии.

Опрос состоит из 415-ти вопросов, касающихся истории города: его основания, районов, народов, населявших эти места, старых названий известных улиц, владельцев зданий, известных людей, живших в Томске, томичей-героев Советского Союза, а также природного мира томской земли. Ряд вопросов посвящен театрам, музеям, учебным заведениям, памятникам архитектуры и современным событиям, прославляющим Томск за его пределами.

Около 200 вопросов для анкетирования были подготовлены силами специалистов томских муниципальных библиотек, остальные вопросы сотрудниками музея истории Томска.

В ответе на вопрос будет предложено три варианта ответа, один из которых будет правильным. Таким образом анкета позволит всем участвующим в викторине понять, насколько хорошо они знают современный Томск и его историю. По итогам викторины можно будет увидеть правильные ответы.

Тэги/темы: