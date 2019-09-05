В Томске отремонтировали деревянное покрытие моста на Степановке

К началу сентября департамент дорожной деятельности и благоустройства завершил ремонт деревянного покрытия моста через Ушайку по переулку Б. Хмельницкого в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

В начале августа мэр Томска Иван Кляйн вместе с профильными специалистами провел пеший обход в микрорайоне Степановка и вместе со специалистами оценил состояние деревянного моста по переулку Б. Хмельницкого, построенного в 1990-м году. В поселке Ново-Карьерный, жители которого пользуются мостом, проживает около 200 человек. За прошедшие годы мост существенно износился, и специалисты рекомендовали ограничить по нему передвижение техники массой более 3-х тонн. По итогам обхода мэр поручил в течение месяца отремонтировать деревянный мост, а также установить запрещающие знаки, ограничивающие проезд для тяжелого транспорта.

В августе подрядная организация департамента дорожной деятельности и благоустройства заменила деревянное покрытие моста – как проезжую часть, так и пешеходную зону. Для ремонта было использовано около 25 кубометров древесины. Также на въезде были установлены знаки, ограничивающие въезд транспорта грузоподъемностью свыше 3-х тонн. Тяжеловесные машины теперь должны будут передвигаться по железобетонному мосту через Ушайку, построенному в 2000-х годах на ул. Короленко (в километре от деревянного моста). Для удобства передвижения администрация Кировского района дополнительно отсыпала дорогу между двумя мостами асфальтобетонным сколом.

Напомним, в перспективе департамент капитального строительства подготовит технико-экономическое обоснование, на основе которого будет принято решение о строительстве нового, либо реконструкции старого моста по пер. Б. Хмельницкого.

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