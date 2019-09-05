В Стрежевом прошел митинг, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности (ФОТО)

5 сентября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В минувшую среду у памятника первой скважине состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности. По традиции здесь встретились три поколения стрежевских нефтяников: ветераны предприятия, генеральный директор «Томскнефти», его заместители и ученики «Роснефть-классов».

Напомним, что традиция эта зародилась больше десяти лет назад, когда на месте одной из первых пробурённых в январе 66-го разведочных скважин, ставших основой стрежевского нефтепромысла, был возведён мемориал «Первая скважина». Как символ искренней признательности и глубокой благодарности нынешнего поколения добытчиков чёрного золота всем первопроходцам. Потому именно здесь ежегодно сходятся в одной точке прошлое, настоящее и будущее — те, кто стоял у истоков предприятия, те, кто определяет его настоящее, и те, кому предстоит вершить будущее.

Немало тёплых слов услышали в свой адрес ветераны. Генеральный директор «Томскнефти» Роман Николаевич Жаравин и председатель профсоюзной организации предприятия Вера Парфирьевна Ефименко вручили старшему поколению памятные адреса, яркие букеты и приятные подарки. Не осталось без внимания и поколение молодое. Ребята получили традиционное напутствие не только от генерального директора, но и от мэра Стрежевого Валерия Михайловича Харахорина, председателя городской Думы Маргариты Николаевны Шевелёвой. А затем, опять же — по традиции, прошли обряд посвящения: помазание нефтью, которое символизирует вступление школьников в большую и сплочённую команду стрежевских нефтяников.

— Мы горды тем, что не разрывается связь поколений, что и сегодня Стрежевой всё так же любим его жителями, — отметила председатель Совета ветеранов «Томскнефти» Любовь Пантелеевна Покидина. — Я искренне желаю, чтобы молодёжь преумножала богатство нашего края, чтобы молодые люди стали таким же примером для подражания, как их предшественники!

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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