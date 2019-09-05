Пожарные «Томскнефти» получили новую технику (ФОТО)

5 сентября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» продолжает укреплять материально-техническую базу своих опорных пунктов пожаротушения. В распоряжение огнеборцев предприятия поступила новая техника, оснащённая современным пожарным и спасательным оборудованием.

Три автомобиля на базе «Урала» прибыли в нефтеград. Две новенькие шестикубовые автоцистерны останутся в парке ОППТ «Стрежевой», а вот автомобиль пенного тушения отправится на подмогу пожарным Вахского месторождения. Все машины укомплектованы в «северном» исполнении (в них отапливаются не только кабины боевого расчёта, но и цистерны, насосные отсеки) и предназначены для использования на объектах нефтедобычи. Каждая оснащена мощным насосом производительностью 70 литров в секунду.

В нынешнем году пополнение парка должны были составить пять единиц техники. Прибыли пока три (подвёл поставщик), две машины прибудут уже в следующем году. Кроме того, в соответствии с планом модернизации пожарной охраны Общества, в 2020-м предполагается закуп ещё трех автоцистерн.

Обновляется не только парк техники, но и здания, в которых базируются пожарные подразделения «Томскнефти». Так, в июне был завершён капитальный ремонт здания гаража резервной техники службы оперативного реагирования в Стрежевом. Объект успешно введён в эксплуатацию. А сейчас приёмочная комиссия работает на Васюгане, где недавно подрядчики окончили капремонт пожарного депо ОППТ «Крапивинский».

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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