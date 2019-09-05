«Газпромнефть-Восток» и STENOGRAFFIA организуют развлекательную площадку на Дне томича

5 сентября 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Администрация Томской области

«Газпромнефть-Восток» и крупнейший в России фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» организовали яркую развлекательную площадку на Дне томича.

STENOGRAFFIA запланировала сразу несколько активностей. На глазах томичей художники из разных регионов страны создадут фотозону с эффектом многомерного пространства 3D. «Оживлять» рисунок будут с помощью ярких красок, разных стилей и современных техник. Художники хотят, чтобы разрисованная площадка стала одним из самых притягательных мест на празднике и по-настоящему поразила воображение гостей.

Еще одной территорией необычных рисунков от STENOGRAFFIA станут четыре куба высотой выше человеческого роста. Каждая грань предстанет перед зрителями ярким полотном в стиле street-art.

Еще одну фотозону создадут из нефтяных бочек, которые распишут граффитисты, превратив металлические емкости в произведения искусства.

Процесс создания масштабных рисунков на улице – увлекательное зрелище. И чтобы всем желающим было удобно следить за тем, как рождается искусство, предусмотрена зона отдыха. Здесь можно будет не только посмотреть, как работают художники, но и оценить работы STENOGRAFFIA из других городов, которые будут демонстрироваться на экране. Или почитать увлекательный рассказ, взяв книгу с полки. Буккроссинг – еще один подарок от художников жителям Томска.

Активности на Дне томича станут финальным этапом фестиваля в Томской области. Ранее художники из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода создали два мегаполотна в райцентрах Каргасок и Парабель. Теперь и в Томске появится больше ярких красок и поводов для новых фотографий в родном городе.

Площадка STENOGRAFFIA будет работать 7 сентября между улицами Ленина и Советской и примкнет с северной стороны к Ново-Соборной площади с 13:00 до 18:00.

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