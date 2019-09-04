Жителю Томского района грозит до 4 лет колонии за вырубку 6 сосен

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной рубке древесины на территории Тимирязевского лесничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина незаконно срубил шесть сосен, объемом 7,42 куб.метра. Ущерб, нанесенный его действиями, оценивается более чем в 55 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь мужчине грозит до 4 лет колонии.

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