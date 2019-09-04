Ночью в Октябрьском районе Томска заработают новые светофоры
4 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В ночь на четверг, 5 августа, в Октябрьском районе Томска начнут работать новые светофоры, регулирующие движение на пересечении Иркутского тракта и ул.Лазарева, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что по итогам изучения транспортных потоков сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства был выбран наиболее оптимальный вариант работы светофора: зеленый сигнал для автомобилей будет гореть 85 секунд, для пешеходов – 25 секунд.
В этом году светофоры также появились на пересечении проспектов Ленина и Кирова, они начнут работу в сентябре. Вблизи всех новых светофоров установили необходимые дорожные знаки на желтом люминесцентном фоне, барьерные ограждения и нанесли горизонтальную дорожную разметку.
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