Ночью в Октябрьском районе Томска заработают новые светофоры

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В ночь на четверг, 5 августа, в Октябрьском районе Томска начнут работать новые светофоры, регулирующие движение на пересечении Иркутского тракта и ул.Лазарева, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что по итогам изучения транспортных потоков сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства был выбран наиболее оптимальный вариант работы светофора: зеленый сигнал для автомобилей будет гореть 85 секунд, для пешеходов – 25 секунд.

В этом году светофоры также появились на пересечении проспектов Ленина и Кирова, они начнут работу в сентябре. Вблизи всех новых светофоров установили необходимые дорожные знаки на желтом люминесцентном фоне, барьерные ограждения и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

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