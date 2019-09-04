Томичи смогут присоединиться к всероссийской экоакции по сдаче отработанных батареек

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 4 сентября, в областном центре стартовал федеральный проект «Неделя сбора батареек с Duracell». В Томск прибыл специальный контейнер, куда можно бесплатно сдать батарейки и аккумуляторы разных марок в любом количестве.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, до 8 сентября контейнер будет установлен у здания департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (пр. Кирова, 14). Конструкция приемника позволяет сдавать батарейки, собранные в пластиковые бутылки. Также можно приносить старую мобильную технику — телефоны, планшеты и пр. Не принимаются ртутные отходы, стекло и пластик (пластмассовые изделия и пластиковый мусор).

«Содержимое батареек и аккумуляторов токсично из-за наличия в их составе опасных для человека химических элементов, таких как свинец и ртуть, их нельзя выбрасывать с обычным мусором, — пояснила директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунёва. — А вот очистив зарядные устройства от примесей и переработав их, можно получить ценное сырье — железо, цинк, марганец и графит. Поэтому мы призываем томичей откликнуться и поддержать этот экологический проект».

Во всероссийской экологической акции уже приняли участие Сочи, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Саранск, Ульяновск, Воронеж, Краснодар и другие города. Из Томска контейнер отправится в Кемеровскую область. В рамках проекта специальные контейнеры побывают в 35 российских городах.

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