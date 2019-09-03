Томичей ждут заморозки

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

На днях, 4–5 сентября, в Томской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В регионе при прояснениях ожидаются заморозки до -2°С. В среду в Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +6...+8°С, днем +14...+16°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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