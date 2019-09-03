В Томской области открылись первые лицейские классы ФСБ
Первые лицейские классы УФСБ России по Томской области открылись в Спасской общеобразовательной школе Томского района.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов прошли конкурсный отбор в 8, 9, 10 и 11-й классы. Теперь они будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать историю, математику, физику, иностранный язык, обществознание.
Дополнительно для ребят будут проводиться уроки риторики, военной и физической подготовки. При успешном окончании одиннадцатого класса они смогут поступить в профильные учебные заведения ФСБ России.
Лицеистов с началом учебного года поздравили заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, глава Томского района Александр Терещенко, представители УФСБ России по Томской области и ветераны спецслужб.