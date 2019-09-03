Томичка расстанется с «Лексусом» из-за самовольного подключения в водопроводу

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

За самовольное подключение к водопроводу томичке придется расстаться с «Лексусом». Иномарку продадут в счет оплаты многочисленных долгов, основной из которых — коммунальные услуги, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Долг за самовольное подключение коттеджа к водоснабжению составил более 400 тыс.рублей. Всего в отношении женщины возбуждено 7 исполнительных производств на общую сумму 810 тыс. рублей, включая задолженность в пользу ИФНС, банков, физических лиц.

С заработной платы неплательщицы поступали средства на погашение долга, но до полного расчета было еще далеко. Сотрудник отдела судебных приставов по Ленинскому району вынесла запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автомобилем LEXUS RX 350. Приставы намеревались наложить арест на автомобиль, однако гражданка всячески избегала встреч со служителями закона.

Для того чтобы встретиться с ней приставы приехали к ее дому и несколько часов ждали, когда женщина подъедет на машине к своему коттеджу, после чего на машину был наложен арест. LEXUS был изъят и передан взыскателю на ответственное хранение. На данный момент имущество передано на оценку специалистом для определения начальной рыночной стоимости. Предварительно машина оценена в 800 тыс. рублей.

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