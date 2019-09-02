В Томске открылась выставка по мотивам арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства»

2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 2 сентября, в Томске в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36) состоялось открытие выставки «мУкА. Склады искусства», посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова».

По замыслу организаторов, выставка является продолжением одноименного арт-фестиваля, который прошел в Томске с 31 мая по 2 июня. Основу выставки составляют произведения современных томских художников, которые специально для арт-фестиваля создали работы в разных жанрах и техниках — от живописи и фотографии, до инсталляции и стрит-арта.

«Авторы передают как драматические переживания на тему утраты архитектурного наследия, ненастоящего и несбывшегося центра современного искусства, так и сюжеты, дающие надежду на то, что практике вполне реально соединить ценность культурных памятников и возможности развития современной культуры», — сообщают организаторы.

В выставке приняли участие Лукия Мурина, Николай Исаев, Аксинья и Вероника Сарычевы, Елена Бабошко, Илья Маломощенко, Анна Бакшаева, Катя Пушникова, Саша Колпаков (арт-группа «Сну Сну»), Артем Бибров, Александра Преснякова, Юля Перминова, Кристина Сеногноева, Юрий Теплов, Ира Сонич, Катерина Маас, а также интернет-журнал «Томский Обзор».

В экспозиции также будет представлена документация обращения томичей в органы власти по сохранению и реставрации Складов купца Горохова.

Выставка будет открыта до 2 ноября. В ее рамках пройдут экскурсии куратора проекта Анастасии Куклиной — 19 сентября в 14.00 и 28 сентября в 16.00. Кроме того, 28 сентября в 16.30 состоится встреча с организаторами Мурашев Центра. Тема: «Дом, который любят. Как вдохновить людей беречь историю?».

Фото: Томский Обзор

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