Минкульт ждет доработанный проект границ исторического поселения Томска 6 сентября

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Срок предоставления проекта границ исторического поселения Томска в Минкульт — 6 сентября. Предполагается, что в течение трех дней после его получения Минкульт направит документ на согласование комитету по охране культурного наследия Томской области и Томского отделения ВООПИиК.

Об этом Томскому Обзору сообщила председатель томского отделения ВООПИиК Мария Бокова. По ее словам, в конце августа в Министерстве культуры РФ прошло заседание, на котором был рассмотрен доработанный проект границ исторического поселения Томска.

В рассмотрении приняли участие представители Минкульта, компании-разработчика, Комитета по охране культурного наследия Томской области, федерального и регионального отделений ВООПИиК. По итогам заседания и было принято решение отправить проект на доработку с учетом замечаний томских градозащитников.

По словам Марии Боковой, за время работы над проектом ни томские общественники, ни представители регионального комитета охраны культурного наследия не имели возможности ознакомиться с ним. В результате в Минкульте приняли решение собрать заседание рабочей группы с включением всех заинтересованных и уполномоченных сторон.

«Ничего нового не сказали, снова прошлись по перечню, по регламентам и однозначно заявили о сроках, – отметила Мария Бокова, принимавшая участие в заседании рабочей группы. – В августе говорили, что якобы доработка проекта переносится на 2020 год. Но и мы возражали, и комитет [по охране исторического и культурного наследия] поддержал, что "да, нужно форсировать эту работу"».

По итогам заседания было принято решение отправить проект на доработку с учетом всех замечаний в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту.

«Минкульт принял к сведению нашу информацию об отсутствии у нас данных от комитета и разработчика о доработке. Нам же тоже необходимо время. Нужно, чтобы были объективные замечания, разработанные нашими специалистами, это большой достаточно труд. Мы нисколько не умаляем работы, выполненной разработчиками, но и нам нужно давать время, чтобы мы могли с этим ознакомиться и совершенно объективные замечания внести», – отмечает Мария Бокова.

В Минкульте также приняли позицию департамента государственной охраны культурного наследия о необходимости представления проекта в целях его дальнейшего рассмотрения на научно-методическом совете по культурному наследию при Минкульте с согласованием администрации Томска, комитета по охране культурного наследия Томской области и томского отделения ВООПИиК.

«Мы будем смотреть, в основном, насколько будут учтены наши прежние пожелания, все ли объекты включены. Особое внимание регламентам. Историческое поселение не может существовать по принципу «и так сойдет», или «у нас есть еще». У исторического поселения должны быть совершенно конкретные, объективные, главное понятные для всех правила и требования, которые должны выполнять, – считает Мария Бокова. – Роман Рыбалов (директор Департамента государственной охраны культурного наследия) четко и прямо заявил, что не будет ничего утверждать без согласования с ВООПИиК. Мы не будем злоупотреблять правом. В данном случае мы стремимся отстаивать интересы Томска и ничего и никого больше. Мы нашли понимание и поддержку в этом смысле в Минкульте. И то, что у нас сейчас складывается в этом направлении диалог с региональной властью, я думаю, это положительный момент».

В свою очередь в ВООПИиК намерены сделать проект максимально публичным.

«Это важно для всех горожан и если нет таких полномочий, возможности, правовых оснований у комитета по охране, разработчика, то мы, как общественная организация это сделать вправе. Нужно будет соблюсти определенный порядок, согласовать свои действия с комитетом. И как только мы получим на руки проект — обязательно направим такое письмо в комитет, уполномоченные органы и найдем ресурс, чтобы этот проект стал публичным, чтобы его могли увидеть все томичи, потому что это касается всего города. Мы все имеем право это знать, видеть и обсуждать», – отмечает Мария Бокова.

Напомним, проект границ исторического поселения Томск разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало 3 организации. Победила в нём ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (г.Москва), а субподрядчиком выступила «Валбэк-ру» (г.Вологда). Стоимость принятия проекта — 10,45 миллиона рублей. Процесс принятия затянулся из-за судов администрации Томска с подрядчиком.

В феврале 2019 года В.В.Путин поручил губернатору Томской области обеспечить государственную охрану объектов до 31 мая. В мае прошло заседание Градостроительного совета при губернаторе Томской области, по итогу которого проект был направлен Минкульту. В майскую версию проекта вошло 1084 объекта охраны. В Минкульте он был отправлен на доработку из-за возражений, поданных ВООПИК - в перечень предмета охраны тогда предложили добавить 433 объекта. Кроме того, были замечания, которые касались градостроительных регламентов - высотных ограничений и строительных материалов.

С историей вопроса можно ознакомиться в наших материалах.

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