В Томской области мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой, управляемой пьяным водителем

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области столкнулись мотоцикл Racer и автомобиль Renault Megane, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 30 августа около 1.00 в поселке Заводской Парабельского района. по предварительным данным, здесь на ул.60 лет СССР столкнулись два транспортных средства. В результате ДТП 29-летний мужчина-мотоциклист госпитализирован.

В сообщении отмечается, что 26-летний водитель иномарки находился в состоянии опьянения. В свою очередь мотоциклист не имел права управления транспортными средствами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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