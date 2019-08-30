Обвиняемая в злоупотреблениях бывшая вице-мэр Томска Подгорная признала вину

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Дело бывшего вице-мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, будет рассматриваться в суде в особом порядке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Дело будет рассмотрено в особом порядке», — сообщил судья Дмитрий Окунев.

Рассмотрение в особом порядке означает, что Подгорная полностью согласилась с предъявленным обвинением.

В свою очередь Подгорная в ходе судебного заседания сообщила, что согласна с обвинением.

«Да, признаю, согласна», — сказала обвиняемая.

Прокурор в ходе заседания сообщил, что Подгорная написала явку с повинной.

Кроме того, суд приобщил к материалам дела представленную стороной защиты справку о наличии средств на счету. Адвокат представил этот документ для учета в том случае, если суд будет рассматривать назначение такой меры наказания, как штраф.

Адвокат также попросил суд смягчить меру пресечения обвиняемой, в настоящее время она находится под домашним арестом.

В свою очередь старший помощник прокурора Советского района Лариса Клименко сообщила журналистам, что гособвинение пока решает вопрос о том, какую меру наказания они потребуют для Подгорной.

«Статья УК, инкриминируемая обвиняемой, предусматривает как штраф, так и наказание, связанное с лишением свободы. Конечно, мы будем учитывать явку с повинной и представленные стороной защиты ходатайства», — сказал Клименко.

Адвокат обвиняемой сообщил агентству, что сторона защиты рассчитывает на наказание, не связанное с лишением свободы — штраф.

По версии следствия, чиновница решила провести газ к принадлежащему ее матери жилому дому, в котором она проживала. Для этого требовалось проложить единую линейную систему газоснабжения общей протяженностью 905 м с участками газопровода высокого и низкого давления.

Чтобы не платить деньги, обвиняемая организовала выдачу своей матери разрешения на использование земель для газопровода без документа на земельный участок, разрешения на строительство и согласования порядка использования особо охраняемой природной территории.

В ноябре 2016 года, находясь в отпуске, Подгорная дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать заведомо незаконное распоряжение, что позволило газифицировать дом.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по ч.3 ст.33 УК РФ, ч.1 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением полномочиями).

Уголовное преследование подчиненного, подписавшего незаконное распоряжение, прекратили в связи с его раскаянием.

Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.

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