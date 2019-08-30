В томском онкодиспансере прошел благотворительный концерт
27 августа Томская общественная организация «Вместе» провела благотворительный концерт для пациентов отделения радиологии онкодиспансера. Как сообщают организаторы, это традиционное мероприятие для людей, перенесших онкологическое заболевание, проходит ежемесячно.
В концерте под названием «Мелодии души» приняли участие томские музыканты, как профессионалы, так и любители: Татьяна и Аня Галушины, Борис Кривошеин, Антон Чупринин, певица Полина Аманова. Танец с веерами исполнила Кира Усманова, а фотограф Вячеслав Зырянов прочитал стихи.
С теми из пациентов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на концерте, волонтеры провели дружеские беседы прямо в палатах.
«Какое хорошее вы дело делаете. Сколько вкладываете души, жизни... Концерт насыщен добротой и счастьем! Дарите эту доброту, и она вернётся к вам здоровьем, семейным счастьем и признанием вашего таланта... В прекрасных девушек, выступавших сегодня, невозможно не влюбиться с первого взгляда!!! Хочется выздороветь, помолодеть на двадцать лет!», — говорится в отзыве от одного из зрителей.
Следующий благотворительный концерт от организации «Вместе» состоится через месяц.