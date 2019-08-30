В томском онкодиспансере прошел благотворительный концерт

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Зырянов

27 августа Томская общественная организация «Вместе» провела благотворительный концерт для пациентов отделения радиологии онкодиспансера. Как сообщают организаторы, это традиционное мероприятие для людей, перенесших онкологическое заболевание, проходит ежемесячно.

В концерте под названием «Мелодии души» приняли участие томские музыканты, как профессионалы, так и любители: Татьяна и Аня Галушины, Борис Кривошеин, Антон Чупринин, певица Полина Аманова. Танец с веерами исполнила Кира Усманова, а фотограф Вячеслав Зырянов прочитал стихи.

С теми из пациентов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на концерте, волонтеры провели дружеские беседы прямо в палатах.

«Какое хорошее вы дело делаете. Сколько вкладываете души, жизни... Концерт насыщен добротой и счастьем! Дарите эту доброту, и она вернётся к вам здоровьем, семейным счастьем и признанием вашего таланта... В прекрасных девушек, выступавших сегодня, невозможно не влюбиться с первого взгляда!!! Хочется выздороветь, помолодеть на двадцать лет!», — говорится в отзыве от одного из зрителей.

Следующий благотворительный концерт от организации «Вместе» состоится через месяц.

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