В Томской области изъяли более 2,5 тонн незаконно заготовленной кедровой шишки

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В Томской области Лесники провели 500 рейдов против незаконного сбора шишки в кедровниках региона. По итогам патрулирования инспекторы государственного контроля департамента лесного хозяйства и лесники задержали 64 человека за сбор дикоросов раньше установленных сроков.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, инспекторы изъяли 2 585 килограммов незаконно заготовленной кедровой шишки. По всем выявленным фактам возбуждено административное производство.

В Зырянском районе задержаны двое жителей села Берлинка, срубившие четыре дерева для заготовки кедрового ореха. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, на месте изъяты автомобиль марки УАЗ, бензопила и два мешка кедровых шишек.

Департамент лесного хозяйства Томской области напоминает, что в Томской области с 25 августа заготовка кедровой шишки разрешена в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Томском, Шегарском районах, а также в Северске и Томске.

В Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах, городах Кедровый и Стрежевой кедровые шишки можно будет собирать с 1 сентября.

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