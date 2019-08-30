Завтра в Томске ограничат движение по ул.Киевской

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра, 31 августа, в Томске будет ограничено движение автомобилей на ул.Киевская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение коснется участка от ул.Никитина до пр.Фрунзе и будет действовать с 9.00 субботы до 18.00 1 сентября. В это время бригады ООО «Томскводоканал» проведут работы по устранению аварийной ситуации на водопроводной линии.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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